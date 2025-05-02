Поезд «Святой Пантелеймон» помог 579 жителям Хабаровского края

С 21 по 25 апреля 2025 года передвижной консультативно-диагностический центр «Святой Пантелеймон» работал в Хабаровском крае, посетив станции Хор, Вяземская, Розенгартовка и Дормидонтовка. За это время медики оказали помощь 579 пациентам, провели 1114 консультаций и выполнили 1859 исследований. В результате было выявлено 1106 случаев заболеваний, из которых 256 — впервые. Более 250 человек направлены на стационарное лечение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.