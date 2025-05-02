Поезд «Святой Пантелеймон» помог 579 жителям Хабаровского края

С 21 по 25 апреля 2025 года передвижной консультативно-диагностический центр «Святой Пантелеймон» работал в Хабаровском крае, посетив станции Хор, Вяземская, Розенгартовка и Дормидонтовка. За это время медики оказали помощь 579 пациентам, провели 1114 консультаций и выполнили 1859 исследований. В результате было выявлено 1106 случаев заболеваний, из которых 256 — впервые. Более 250 человек направлены на стационарное лечение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Поезд оснащен современным оборудованием и укомплектован специалистами узкого профиля, что позволяет диагностировать болезни на ранних стадиях. Ежедневно врачи принимают свыше 100 пациентов. Для получения помощи достаточно обратиться в вагон-регистратуру с паспортом и полисом ОМС.
В 2024—2025 годах «Святой Пантелеймон» уже шесть раз посещал Хабаровский край, обследовав более 10,1 тысячи человек. С августа 2024 года поезд преодолел 20,8 тысячи километров, побывав в семи регионах Дальнего Востока и Сибири.
По данным «РЖД-Медицина», у жителей края чаще всего выявляют сердечно-сосудистые, эндокринные и онкологические заболевания.