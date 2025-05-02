Вооружились ведрами и тазиками: во Владивостоке студенты ДВФУ спасали свое имущество от дождя

«Опасности жизни и здоровью проживающих в общежитии нет. Поскольку пострадало имущество университета, студентов и сотрудников, на месте работает комиссия, готовятся акты ущерба для возмещения за счет подрядчика. Желающим студентам предложили переселение в другие корпуса до устранения последствий подтопления».