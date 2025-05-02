Вооружились ведрами и тазиками: во Владивостоке студенты ДВФУ спасали свое имущество от дождя

Во Владивостоке из-за непогоды затопило не только дороги. По словам жителей приморской столицы, потоп произошел в ночь на 2 мая в общежитии Дальневосточного федерального университета на Державина.
«Ливень проник внутрь, свет ночью отключали. Вода с девятого этажа дошла до первого», — рассказывают студенты в социальных сетях.
Чтобы хоть как-то минимизировать ущерб из-за потопа, учащимся в ДВФУ пришлось вооружиться тазиками и ведрами, однако спасти свое имущество смогли не все.
Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Дальний Восток» в пресс-службе ДВФУ, из-за ремонтных работ была нарушена герметичность кровли: подрядчик демонтировал старую конструкцию, не успев подготовиться к осадкам.
Течь устраняют оперативные службы университета и подрядчик:
«Опасности жизни и здоровью проживающих в общежитии нет. Поскольку пострадало имущество университета, студентов и сотрудников, на месте работает комиссия, готовятся акты ущерба для возмещения за счет подрядчика. Желающим студентам предложили переселение в другие корпуса до устранения последствий подтопления».
Отметим, что непогода принесла неприятности и в других муниципалитетах Приморья.