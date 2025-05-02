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Вооружились ведрами и тазиками: во Владивостоке студенты ДВФУ спасали свое имущество от дождя

Во Владивостоке затопило общежитие ДВФУ на Державина из-за удара стихии.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке из-за непогоды затопило не только дороги. По словам жителей приморской столицы, потоп произошел в ночь на 2 мая в общежитии Дальневосточного федерального университета на Державина.

«Ливень проник внутрь, свет ночью отключали. Вода с девятого этажа дошла до первого», — рассказывают студенты в социальных сетях.

Чтобы хоть как-то минимизировать ущерб из-за потопа, учащимся в ДВФУ пришлось вооружиться тазиками и ведрами, однако спасти свое имущество смогли не все.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды — Дальний Восток» в пресс-службе ДВФУ, из-за ремонтных работ была нарушена герметичность кровли: подрядчик демонтировал старую конструкцию, не успев подготовиться к осадкам.

Течь устраняют оперативные службы университета и подрядчик:

«Опасности жизни и здоровью проживающих в общежитии нет. Поскольку пострадало имущество университета, студентов и сотрудников, на месте работает комиссия, готовятся акты ущерба для возмещения за счет подрядчика. Желающим студентам предложили переселение в другие корпуса до устранения последствий подтопления».

Отметим, что непогода принесла неприятности и в других муниципалитетах Приморья.