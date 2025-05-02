В Приангарье прошли антитеррористические учения в образовательных организациях

Учения организованы Министерством просвещения и МЧС России совместно с МВД, Росгвардией и Рособрнадзором по поручению президента РФ. Цель учений — выработка единого подхода к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области в учениях приняли участие 27,6 тысяч педагогов, около тысячи руководителей и их заместителей, сотрудники охраны, а также представители силовых ведомств. Участники отработали действия при угрозе или совершении террористических актов в школах, техникумах и колледжах.