В Приангарье прошли антитеррористические учения в образовательных организациях

В Иркутской области в учениях приняли участие 27,6 тысяч педагогов, около тысячи руководителей и их заместителей, сотрудники охраны, а также представители силовых ведомств. Участники отработали действия при угрозе или совершении террористических актов в школах, техникумах и колледжах.