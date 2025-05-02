Стало известно, что популярный у белорусов Skype прекратит работу с понедельника, 5 мая, пишет ТАСС.
В частности, компания Microsoft предупредила белорусов и других пользователей по всему миру о прекращении работы Skype.
После того, как с 5 мая мессенджер перестанет работать, учетные записи пользователей перенесут в сервис Microsoft Teams.
Техническая поддержка «Майкрософт» уже разослала информацию о том, что пользоваться Skype пользователи смогут только до 5 мая.
Тем временем новый факультатив по управлению дронами появится у 8−9 классов в Беларуси.
А еще Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 мая.