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Популярный у белорусов Skype прекратит работу с понедельника 5 мая

Белорусов предупредили о полном прекращении работы популярного мессенджера Skype.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что популярный у белорусов Skype прекратит работу с понедельника, 5 мая, пишет ТАСС.

В частности, компания Microsoft предупредила белорусов и других пользователей по всему миру о прекращении работы Skype.

После того, как с 5 мая мессенджер перестанет работать, учетные записи пользователей перенесут в сервис Microsoft Teams.

Техническая поддержка «Майкрософт» уже разослала информацию о том, что пользоваться Skype пользователи смогут только до 5 мая.

Тем временем новый факультатив по управлению дронами появится у 8−9 классов в Беларуси.

А еще Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 2 мая.