Проезда нет: куда нельзя доехать в Приморье

По информации регионального Минтранса, в Лазовском районе, на шестом километре трассы Лазо — Заповедное, дорожные службы активно занимаются прокладкой канала для отвода воды. На месте задействованы самосвалы, грейдер и экскаватор. До тех пор, пока вода не сойдет, проезд к Киевке, Беневскому, Заповедному и Преображению невозможен.
В Михайловском районе отсутствует проезд в Тарасовку из-за того, что размыло объездную дорогу моста на третьем километре трассы Ширяевка — Тарасовка. Специалисты дорожной службы отправились на место, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры. Жители села обеспечены всем необходимым.
В Партизанском районе закрыт проезд к Романовскому ключу, Слинкино и Партизану. Причиной стал размыв насыпного моста на дороге Молчановка — Слинкино. В настоящее время решается вопрос о доставке хлеба в эти населенные пункты, в остальном жители обеспечены всем необходимым.
В Анучинском районе из-за перелива воды отсутствует проезд к Скворцово и Веселому. В спасательных операциях участвует лодка и единица специальной техники.