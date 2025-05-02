Проезда нет: куда нельзя доехать в Приморье

По информации регионального Минтранса, в Лазовском районе, на шестом километре трассы Лазо — Заповедное, дорожные службы активно занимаются прокладкой канала для отвода воды. На месте задействованы самосвалы, грейдер и экскаватор. До тех пор, пока вода не сойдет, проезд к Киевке, Беневскому, Заповедному и Преображению невозможен.