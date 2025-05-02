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Проезда нет: куда нельзя доехать в Приморье

В Приморском крае нарушено автомобильное сообщение с 10 населенными пунктами, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации регионального Минтранса, в Лазовском районе, на шестом километре трассы Лазо — Заповедное, дорожные службы активно занимаются прокладкой канала для отвода воды. На месте задействованы самосвалы, грейдер и экскаватор. До тех пор, пока вода не сойдет, проезд к Киевке, Беневскому, Заповедному и Преображению невозможен.

В Михайловском районе отсутствует проезд в Тарасовку из-за того, что размыло объездную дорогу моста на третьем километре трассы Ширяевка — Тарасовка. Специалисты дорожной службы отправились на место, чтобы оценить ситуацию и принять необходимые меры. Жители села обеспечены всем необходимым.

В Партизанском районе закрыт проезд к Романовскому ключу, Слинкино и Партизану. Причиной стал размыв насыпного моста на дороге Молчановка — Слинкино. В настоящее время решается вопрос о доставке хлеба в эти населенные пункты, в остальном жители обеспечены всем необходимым.

В Анучинском районе из-за перелива воды отсутствует проезд к Скворцово и Веселому. В спасательных операциях участвует лодка и единица специальной техники.