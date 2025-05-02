Дату последнего звонка перенесли в Казахстане

В свою очередь, еще раз обращаем внимание, но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата", — подчеркнули в министерстве.