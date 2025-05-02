Дату последнего звонка перенесли в Казахстане

Согласно сообщению ведомства, как и в прошлом году, в последний учебный день — 23 мая во всех школах страны пройдет единый классный час под девизом «Білімім — Отаныма». В Минпросвещения отмечают, что это мероприятие дает возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы, выразить благодарность друг другу, вспомнить наиболее значимые события уходящего учебного года.
"Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая — по решению администрации школ.
В свою очередь, еще раз обращаем внимание, но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата", — подчеркнули в министерстве.