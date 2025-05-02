Власти врут о 2,5 миллиона трудоспособных граждан: Но это «мертвые души», в Молдове реально работает не более полумиллиона человек

Экономист Вячеслав Ионицэ бьет тревогу: молдавский рынок труда трещит по швам. Из 2,46 млн трудоспособных граждан, существующих лишь на бумаге, почти 40% уехали за границу. Из оставшихся 1,53 млн половина не работает по разным причинам. В итоге, в реальном секторе экономики трудится всего 470 тыс. человек.