Вестибюль метро «Горьковская» закроют на два дня

Напомним, что до 7 мая станция закрывается на вход по будним дням с 8:10 до 9:50 и ограничивается с 17:00 до 19:00. Ремонт идет с февраля. Изначально станция должна была вернуться в обычный режим работы с 24 апреля, но при обкатке эскалатора выявили дефект, и ограничения продлили.