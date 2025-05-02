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Вестибюль метро «Горьковская» закроют на два дня

Станция метро Горьковская в Петербурге на два дня будет недоступна пассажирам. Там завершают капитальный ремонт эскалатора.

Источник: Фонтанка.ру

Вестибюль «Горьковской» 3 и 4 мая будет закрыт для входа и выхода пассажиров. Это требуется для выполнения работ на уровне платформы перед эскалатором.

Комитет по транспорту напоминает, как доехать от «Горьковской» до ближайших станций метро наземным транспортом:

  • до «Петроградской» — на автобусах № 46 и 76;
  • до «Площади Ленина» — на автобусе № 28 или трамвае № 6;
  • до «Спортивной» — на трамваях № 6 и 40 или автобусе № 230;
  • до «Чкаловской» — на автобусе № 14;
  • до «Выборгской» — на автобусах № 14 и 230.

Источник: Комитет по транспорту Петербурга

Напомним, что до 7 мая станция закрывается на вход по будним дням с 8:10 до 9:50 и ограничивается с 17:00 до 19:00. Ремонт идет с февраля. Изначально станция должна была вернуться в обычный режим работы с 24 апреля, но при обкатке эскалатора выявили дефект, и ограничения продлили.