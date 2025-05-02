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Проект капремонта Дворца единоборств «Ак Барс» прошел госэкспертизу

Проект капитального ремонта казанского Дворца единоборств Ак Барс прошел госэкспертизу. Положительное заключение по проекту опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Источник: ИА Татар-информ

Разработало проектную документацию ГКУ «Главинвестстрой Республики Татарстан». Техническим заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», а застройщиком является сам Дворец единоборств «Ак Барс».

Помимо собственно капремонта здания, расположенного по адресу: пр. Фатыха Амирхана, д. 1 г, проект предполагает приобретение мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство территории.

В ноябре прошлого года на портале госзакупок был размещен тендер на проведение капремонта Дворца единоборств «Ак Барс» и Центра бадминтона Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Планируемая стоимость работ составляла чуть менее 274,4 млн и 56,4 млн рублей соответственно. Подрядчиком была выбрана строительная компания «Алтын Групп». Согласно условиям контракта, обновление спортивных объектов должно быть завершено к 31 мая текущего, 2025 года.