Проект капремонта Дворца единоборств «Ак Барс» прошел госэкспертизу

Разработало проектную документацию ГКУ «Главинвестстрой Республики Татарстан». Техническим заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан», а застройщиком является сам Дворец единоборств «Ак Барс».
Помимо собственно капремонта здания, расположенного по адресу: пр. Фатыха Амирхана, д. 1 г, проект предполагает приобретение мебели, оборудования и инвентаря, а также благоустройство территории.
В ноябре прошлого года на портале госзакупок был размещен тендер на проведение капремонта Дворца единоборств «Ак Барс» и Центра бадминтона Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
Планируемая стоимость работ составляла чуть менее 274,4 млн и 56,4 млн рублей соответственно. Подрядчиком была выбрана строительная компания «Алтын Групп». Согласно условиям контракта, обновление спортивных объектов должно быть завершено к 31 мая текущего, 2025 года.