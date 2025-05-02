Проект капремонта Дворца единоборств «Ак Барс» прошел госэкспертизу

Планируемая стоимость работ составляла чуть менее 274,4 млн и 56,4 млн рублей соответственно. Подрядчиком была выбрана строительная компания «Алтын Групп». Согласно условиям контракта, обновление спортивных объектов должно быть завершено к 31 мая текущего, 2025 года.