В Омске начнут масштабное исследование реки Замарайки перед застройкой парка

Полученные данные лягут в основу проектной документации и ландшафтной концепции территории, разработка которых запланирована на 2026 год. Кроме школы, на берегу реки, неподалеку от улицы 1-й Рыбачьей, появится спортивная площадка и прогулочная зона, связывающая парк Драверта с набережной. Работы по благоустройству набережной и строительству школы будут реализованы после завершения комплексного обследования реки.