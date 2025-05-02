В Омске начнут масштабное исследование реки Замарайки перед застройкой парка

В Омске стартуют работы по комплексному обследованию реки Замарайки. Заказчиком исследований выступает компания «Брусника», которая планирует возвести рядом с рекой парк и школу.
Стоимость исследований оценивается примерно в 5 миллионов рублей. В рамках работ будет проведен химический анализ воды и донных отложений, а также изучено состояние прибрежной растительности. Цель исследований — определить оптимальный вариант восстановления экосистемы реки Замарайки.
Полученные данные лягут в основу проектной документации и ландшафтной концепции территории, разработка которых запланирована на 2026 год. Кроме школы, на берегу реки, неподалеку от улицы 1-й Рыбачьей, появится спортивная площадка и прогулочная зона, связывающая парк Драверта с набережной. Работы по благоустройству набережной и строительству школы будут реализованы после завершения комплексного обследования реки.