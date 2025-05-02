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Омские хирурги 3,5 месяца спасали девушку, выпившую энергетики

Состояние пациентки было крайне тяжёлым и нестабильным.

Источник: Getty Images/Unsplash

В Омске врачи 3,5 месяца спасали молодую пациентку. 20-летняя девушка оказалась на больничной койке после приёма энергетических напитков — сообщает пресс-служба Минздрава Омской области.

Скорая помощь привезла молодую омичку, жаловавшуюся на боли в животе, тошноту и рвоту. Девушка рассказала, что симптомы появились после того, как она попила энергетики.

На следующий день после госпитализации состояние пациентки ухудшилось, и её перевели в реанимацию. Врачи поставили диагнозы: острый панкреатит, инфицированный тотальный панкреонекроз, перитонит.

Омичке потребовалось несколько операций.

«Состояние пациентки было крайне тяжёлым и нестабильным. Благодаря слаженной работе врачей, а также среднего и младшего медицинского персонала хирургического отделения, а также отделения анестезиологии — реанимации состояние пациентки стабилизировалось», — рассказала заведующая хирургическим отделением МСЧ № 4 Елена Атрошенко.

Лишь спустя 3,5 месяца врачи отпустили девушку домой на амбулаторное лечение.