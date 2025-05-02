В День поминовения и почитания для удобства граждан до кладбищ в Башкирии будут ездить 50 дополнительных автобусов

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях напомнил, что завтра, 3 мая, в республике состоится День поминовения и почитания. Его ввели в 2020 году «в целях содействия сохранению традиций духовной культуры, семейных ценностей, укреплению связей между поколениями». Граждане в этот день могут прийти на кладбища и вспомнить родных и близких.
В своей публикации руководитель региона подчеркнул, что власти создают все условия для комфортного посещения кладбищ. В этом году для удобства граждан «Башавтотранс» выделит порядка 50 дополнительных автобусов.
В течение дня на кладбищах пройдут субботники, будет организован вывоз мусора. Особое внимание уделят захоронениям участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
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