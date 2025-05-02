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В красноярской Зеленой роще отключили свет

2 мая 2025 года жители Зеленой рощи в Советском районе столкнулись с серьезными перебоями в электроснабжении.

Источник: AP 2024

По данным ПАО «Россети Сибирь», причиной блэкаута стала авария на подстанции Промбаза (фидер 24−15), что привело к отключению электричества в десятках многоквартирных домов.

Первая волна отключений началась в 08:50 утра, оставив без света жителей улиц Тельмана, Джамбульской, Новгородской, Николаева и других. Многие социальные объекты и предприятия были вынуждены приостановить работу. Светофоры на ключевых перекрестках района вышли из строя, что привело к затруднениям дорожного движения.

Аварийные бригады энергетиков незамедлительно приступили к ликвидации последствий аварии, однако в 12:55 произошло второе отключение, затронувшее улицы Металлургов, Сергея Лазо, Малиновского, Армейскую и Краснодарскую. Причины этого инцидента до сих пор устанавливаются специалистами.

Электроснабжение первой группы домов было восстановлено к 14:00, второй — к 16:00. Жители района сообщают о неудобствах, связанных с невозможностью пользоваться бытовыми приборами, лифтами и интернетом на протяжении почти всего дня.

Горячая линия компании «Россети Сибирь» 8−800−220−0−220 продолжает принимать обращения граждан.

Ранее сообщалось, что массовое отключение электроэнергии произошло в Сосновоборске.