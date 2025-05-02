В красноярской Зеленой роще отключили свет

По данным ПАО «Россети Сибирь», причиной блэкаута стала авария на подстанции Промбаза (фидер 24−15), что привело к отключению электричества в десятках многоквартирных домов.
Первая волна отключений началась в 08:50 утра, оставив без света жителей улиц Тельмана, Джамбульской, Новгородской, Николаева и других. Многие социальные объекты и предприятия были вынуждены приостановить работу. Светофоры на ключевых перекрестках района вышли из строя, что привело к затруднениям дорожного движения.
Аварийные бригады энергетиков незамедлительно приступили к ликвидации последствий аварии, однако в 12:55 произошло второе отключение, затронувшее улицы Металлургов, Сергея Лазо, Малиновского, Армейскую и Краснодарскую. Причины этого инцидента до сих пор устанавливаются специалистами.
Электроснабжение первой группы домов было восстановлено к 14:00, второй — к 16:00. Жители района сообщают о неудобствах, связанных с невозможностью пользоваться бытовыми приборами, лифтами и интернетом на протяжении почти всего дня.
Горячая линия компании «Россети Сибирь» 8−800−220−0−220 продолжает принимать обращения граждан.
Ранее сообщалось, что массовое отключение электроэнергии произошло в Сосновоборске.