В красноярской Зеленой роще отключили свет

Первая волна отключений началась в 08:50 утра, оставив без света жителей улиц Тельмана, Джамбульской, Новгородской, Николаева и других. Многие социальные объекты и предприятия были вынуждены приостановить работу. Светофоры на ключевых перекрестках района вышли из строя, что привело к затруднениям дорожного движения.