Узбекистанцы устроили свадебный беспредел в США: дрифт, суперкары и перекрытая дорога

Такой «экспорт традиций» бьёт не только по участникам видео, но и по имиджу всей страны. Ведь последствия подобных выходок не всегда ограничиваются штрафом. Это и дополнительные проверки при выдаче виз, и жёсткий контроль на границах, и недоверие со стороны работодателей и миграционных органов.