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Водитель белой Kia Soul из Салавата два дня назад пропал во время поездки

45-летний житель Башкирии пропал во время поездки на авто.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии третий день ведутся поиски 45-летнего мужчины из Салавата. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

По информации волонтеров, мужчина пропал 30 апреля, он уехал на белом Kia Soul и до сих пор не вернулся. Его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Был одет в темно-серую куртку, синие джинсы, темные кроссовки и черную кепку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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