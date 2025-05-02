Водитель белой Kia Soul из Салавата два дня назад пропал во время поездки

В Башкирии третий день ведутся поиски 45-летнего мужчины из Салавата. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
По информации волонтеров, мужчина пропал 30 апреля, он уехал на белом Kia Soul и до сих пор не вернулся. Его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Был одет в темно-серую куртку, синие джинсы, темные кроссовки и черную кепку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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