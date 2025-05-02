Водитель белой Kia Soul из Салавата два дня назад пропал во время поездки

По информации волонтеров, мужчина пропал 30 апреля, он уехал на белом Kia Soul и до сих пор не вернулся. Его рост — 175 сантиметров, у него нормальное телосложение, темные волосы и карие глаза. Был одет в темно-серую куртку, синие джинсы, темные кроссовки и черную кепку.