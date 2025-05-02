В РФ создали систему 3D-печати прототипов индивидуальных протезов

«Главная особенность технологии — в объединении медицинской визуализации, компьютерного моделирования и 3D-печати в единый процесс. Это решает ключевую проблему стандартных протезов — их неполное соответствие анатомии пациента. Технология не только сокращает сроки подготовки с недель до нескольких дней, но и делает персонализированное протезирование доступным для обычных медицинских центров», — пояснили в пресс-службе университета.