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В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +20 и облачную погоду 2 мая

Синоптики рассказали, какая погода будет в пятницу, 2 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове синоптики обещают переменную облачность и теплую погоду. Актуальный прогноз опубликовали специалисты Гидрометцентра.

В пятницу, 2 мая, утро в донской столице начнется с пасмурной погоды, однако осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит +15…+17 градусов. В дневное время в городе ожидается переменная облачность, преимущественно будет солнечно. Столбики термометров покажут до +20 градусов. Вечером ростовчан ждет прохладная погода до +16. Поэтому для вечерних прогулок лучше одеться теплее. Ночью температура воздуха составит +8 градусов.

Ветер в этот день ожидается северный. Его порывы достигнут шести метров в секунду.

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