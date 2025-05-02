В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +20 и облачную погоду 2 мая

В пятницу, 2 мая, утро в донской столице начнется с пасмурной погоды, однако осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха составит +15…+17 градусов. В дневное время в городе ожидается переменная облачность, преимущественно будет солнечно. Столбики термометров покажут до +20 градусов. Вечером ростовчан ждет прохладная погода до +16. Поэтому для вечерних прогулок лучше одеться теплее. Ночью температура воздуха составит +8 градусов.