Слухи о ликвидации самарской команды пляжного футбола сильно преувеличены

Дмитрий Яковлев, вице-губернатор, председатель совета директоров ФК «Крылья Советов», официально заявил, что слухи о ликвидации пляжного подразделения команды являются ложными.
Региональный клуб по пляжному футболу продолжит своё существование и дальше. Он представит самарский регион на общероссийской арене.
Финансовое обеспечение деятельности планируется осуществлять пополам: половина бюджета будет выделяться государством, вторая половина поступит из внешних источников.
Сейчас активно ведется подготовка состава команды, чтобы полноценно вступить в новый сезон, стартующий в мае.
Совсем скоро состоится заседание совета директоров, где предстоит обсудить назначение управляющего клубом и определить цели развития этого спорта в регионе.
«Поставлены задачи по развитию пляжного футбола на территории Самарской области, а также развитию футзала в долгосрочной перспективе. Впервые с 2020 года проведем домашний тур здесь в Самаре в августе», — отметил Дмитрий Яковлев.
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