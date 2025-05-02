Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слухи о ликвидации самарской команды пляжного футбола сильно преувеличены

Дмитрий Яковлев, вице-губернатор, председатель совета директоров ФК «Крылья Советов», официально заявил, что слухи о ликвидации пляжного подразделения команды являются ложными.

Дмитрий Яковлев, вице-губернатор, председатель совета директоров ФК «Крылья Советов», официально заявил, что слухи о ликвидации пляжного подразделения команды являются ложными.

Региональный клуб по пляжному футболу продолжит своё существование и дальше. Он представит самарский регион на общероссийской арене.

Финансовое обеспечение деятельности планируется осуществлять пополам: половина бюджета будет выделяться государством, вторая половина поступит из внешних источников.

Сейчас активно ведется подготовка состава команды, чтобы полноценно вступить в новый сезон, стартующий в мае.

Совсем скоро состоится заседание совета директоров, где предстоит обсудить назначение управляющего клубом и определить цели развития этого спорта в регионе.

«Поставлены задачи по развитию пляжного футбола на территории Самарской области, а также развитию футзала в долгосрочной перспективе. Впервые с 2020 года проведем домашний тур здесь в Самаре в августе», — отметил Дмитрий Яковлев.

Важные новости Самары и Самарской области! Подписывайтесь на наш телеграм-канал!