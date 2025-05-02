Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре Башкирии прокомментировали проверки озер на холеру

Проверки озера Банное еще идут, пляжи озера еще не получили заключения о соответсвии санитарным нормам.

Источник: freepik.com

В Роспотребнадзоре Башкирии прокомментировали новости о том, что идут проверки озер на холеру. В ведомстве заявили, что проверки рядовые, сезонные.

Проверки, направленные на профилактику холеры, входят в норму СанПиН и являются ежегодными по всей стране.

«Управление Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии следит за качество воды в водоемах, исследование проводятся на санитарно-химические и микробиологические показатели, в том числе на холерные вибрионы. Находок токсигеного вида за последние годы не обнаружено. Риски распространения холеры на территории региона исключены», — заявили в пресс-службе ведомтва.

Однако, пляжи озера банное пока не получили санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии санитарным правилам водного объекта. И пока не могут быть использованы в целях рекреации.

Ответственность за контроль безопасности использования водоемов несут собственники пляжей.