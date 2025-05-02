В Роспотребнадзоре Башкирии прокомментировали проверки озер на холеру

«Управление Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии следит за качество воды в водоемах, исследование проводятся на санитарно-химические и микробиологические показатели, в том числе на холерные вибрионы. Находок токсигеного вида за последние годы не обнаружено. Риски распространения холеры на территории региона исключены», — заявили в пресс-службе ведомтва.