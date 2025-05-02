В филиале российского вуза в Ташкенте открылась передовая инженерная школа

Ранее первый замминистра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шохрух Далиев заявлял журналистам, что шесть передовых инженерных школ по российскому опыту планируется создать в республике.
В Ташкентском филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова начала работу передовая инженерная школа (ПИШ). Она будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта.
Как отмечается, открытие новой структуры состоялось в рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня основания филиала.
В церемонии приняли участие министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Кунгратбой Шарипов и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
Мы видим востребованность филиала, и я уверен, что открываемая Передовая инженерная школа Искусственного интеллекта, направленная на подготовку специалистов, способных интегрировать и применять передовые технологии ИИ для решения ключевых задач в экономике, будет также очень востребована. Очень важно, что она открывается в духе и в соответствии с решениями президентов наших стран.
В ведомстве отметили, что школа станет платформой для реализации совместных научных проектов, проведения научно-исследовательских работ и внедрения инновационных решений специалистами из России и Узбекистана.
В заключении мероприятия произведен символический запуск кнопки «пуск», ознаменовавший открытие Передовой инженерной школы Искусственного интеллекта.
Передовые инженерные школы (ПИШ) ― федеральный проект Минобрнауки РФ. Его ключевая цель — подготовить высококвалифицированных инженеров нового поколения, способных обеспечить технологический суверенитет России.