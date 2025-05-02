В филиале российского вуза в Ташкенте открылась передовая инженерная школа

Мы видим востребованность филиала, и я уверен, что открываемая Передовая инженерная школа Искусственного интеллекта, направленная на подготовку специалистов, способных интегрировать и применять передовые технологии ИИ для решения ключевых задач в экономике, будет также очень востребована. Очень важно, что она открывается в духе и в соответствии с решениями президентов наших стран.