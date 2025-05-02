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Минобразования сказало, при каком условии можно поступить на 5300 бесплатных мест в вузах Беларуси

Минобразования сказало, как поступить на 5300 бесплатных мест в вузах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования сообщили, при каком условии можно поступить на 5300 бесплатных мест в вузах Беларуси.

Отмечается, что во время вступительной кампании 2025 в Беларуси свыше 150 организаций-заказчиков кадров готовы обучать будущих специалистов на условиях целевой подготовки. Уже свыше 400 организаций подали заявки на целевые места в университетах.

В программах среднего специального образования на целевую подготовку доступны более 70 специальностей и 890 мест. Среди которых самые популярные — инженерия и инженерное дело, лесное хозяйство, архитектура и строительство и т.д.

А целевых мест в белорусских вузах примерно 5300. Почти половина из них, 2300 мест, — целевая подготовка по медицинским специальностям, еще 1200 мест — по сельхозспециальностям и другим.

— Число заявлений, которые подают абитуриенты для участия в конкурсе для получения среднего специального или высшего образования на условиях целевой подготовки, не ограничивается, — напомнили в Минобразования.

Ранее Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов.

Тем временем Совмин снизил экспортные пошлины на углеводородные газы больше, чем в 10 раз.