Утильсбор погонит вверх цены на машины

Эта инициатива призвана пресечь махинации с занижением обязательных платежей. В связи с грядущими изменениями ожидается увеличение цен на авто в пределах 20−30%, сообщает ИА DEITA.RU.
С первого дня мая в России начали действовать измененные правила определения размера утильсбора. Прежний метод, учитывавший НДС и дополнительные корректирующие коэффициенты, больше не актуален — вводится совершенно новая схема.
В Министерстве промышленности и торговли поясняют, что новая формула расчета необходима для устранения лазеек, позволявших существенно уменьшать размер утилизационного сбора при импорте автомобилей через государства Евразийского экономического союза.
Теперь при расчете сбора будет приниматься во внимание средняя рыночная стоимость автомобиля, зафиксированная в справочнике Минпромторга.