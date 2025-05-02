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Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Тишковец: в Москве на 9 Мая возможен дождь, воздух прогреется до 13 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Небольшой дождь возможен местами в Москве на 9 Мая, воздух, предварительно, прогреется до плюс 10 — плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предварительно, 9-го Мая в Москве синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда северные ветры будут нести не по сезону холодный воздух и разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 4 — плюс 7, утром — плюс 7 — плюс 10, днем — плюс 10 — плюс 13 градусов», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что прогнозы будут уточняться, но нормального майского тепла, скорее всего, не ожидается. «Аэросиноптическая ситуация для разгона облаков несложная и позволит метеоавиации сделать “окно” погоды на время парада Победы», — добавил Тишковец.