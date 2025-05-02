Москвичам рассказали о погоде в День Победы

Синоптик отметил, что прогнозы будут уточняться, но нормального майского тепла, скорее всего, не ожидается. «Аэросиноптическая ситуация для разгона облаков несложная и позволит метеоавиации сделать “окно” погоды на время парада Победы», — добавил Тишковец.