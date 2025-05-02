Двухмиллионного туриста встретили в Сочи

«В Сочи бываем регулярно. Здесь очень уютно и солнечно. Мы приехали с детьми, поэтому обязательно поедем на аттракционы в Сочи Парк. Намерены посетить Красную Поляну, также хотим погулять по тисо-самшитовой роще, она как раз находится недалеко от нас», — рассказал турист Юрий Тренов.