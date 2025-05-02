Двухмиллионного туриста встретили в Сочи. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин в своем telegram-канале.
Двухмиллионный турист Юрий Тренов приехал с семьей в Сочи из Костромы. Мама, папа и двое сыновей отдыхают на курорте каждый год.
На этот раз семья выбрала санаторий с медицинским центром в Хостинском районе.
«В Сочи бываем регулярно. Здесь очень уютно и солнечно. Мы приехали с детьми, поэтому обязательно поедем на аттракционы в Сочи Парк. Намерены посетить Красную Поляну, также хотим погулять по тисо-самшитовой роще, она как раз находится недалеко от нас», — рассказал турист Юрий Тренов.
Два миллиона туристов Сочи встретил с начала 2025 года. Это на 4,6% выше, чем годом ранее. На майских праздниках курорта примет около 350 тысяч гостей.
Туристы чаще всего выбирают в Сочи отдых в санаториях, отели среднего и высокого уровня звездности с подогреваемыми бассейнами, СПА и развитой инфраструктурой.