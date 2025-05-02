Информацию об угоне патрульной машины в Башкирии ГАИ назвала фейком

Во время процедуры медосвидетельствования нарушитель попытался убежать, его настигли уже через несколько метров. На водителя составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Его авто отправили на спецстоянку.