Информацию об угоне патрульной машины в Башкирии ГАИ назвала фейком

Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов опроверг распространяющуюся в социальных сетях информацию об угоне служебного автомобиля. По его словам, инцидент произошел в Чишминском районе, где сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя автомобиля Daewoo Matiz.
Во время процедуры медосвидетельствования нарушитель попытался убежать, его настигли уже через несколько метров. На водителя составили административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Его авто отправили на спецстоянку.
Руководитель ГАИ республики призвал граждан не доверять недостоверной информации и доверять лишь официальным источникам.
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