За причинение тяжкого вреда здоровью житель Перми займется полезным трудом

В дежурную часть полиции в Свердловском районе Перми поступил звонок: на ул. Народовольческой неизвестный с внешними признаками алкогольного опьянения разбил окно в «Ниссане» и пытается залезть внутрь. Владелец машины, не дожидаясь прибытия правоохранителей, решил сам разобраться с повредившим «Ниссан» гражданином. Он нанес неизвестному несколько ударов по голове и ребрам. Хулиган кричал и просил прекратить экзекуцию, но автовладелец продолжил его избивать. Прибывшие полицейские доставили 36-летнего хозяина машины в отдел. Избитый мужчина был госпитализирован с переломом ребер и разрывом левого легкого.