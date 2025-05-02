За причинение тяжкого вреда здоровью житель Перми займется полезным трудом

Суд в Перми вынес приговор 36-летнему ранее не судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции в Свердловском районе Перми поступил звонок: на ул. Народовольческой неизвестный с внешними признаками алкогольного опьянения разбил окно в «Ниссане» и пытается залезть внутрь. Владелец машины, не дожидаясь прибытия правоохранителей, решил сам разобраться с повредившим «Ниссан» гражданином. Он нанес неизвестному несколько ударов по голове и ребрам. Хулиган кричал и просил прекратить экзекуцию, но автовладелец продолжил его избивать. Прибывшие полицейские доставили 36-летнего хозяина машины в отдел. Избитый мужчина был госпитализирован с переломом ребер и разрывом левого легкого.
На допросе фигурант дал признательные показания и сказал, что на преступление его толкнуло противоправное поведение потерпевшего.
Суд признал пермяка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил его к 1 году 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства.