Губернатор В. Федорищев примет участие в акции «Бессмертный полк» в Самаре 9 мая

Ожидания длились два долгих года, и наконец, весной 2025-го Самара вновь увидит традиционное шествие «Бессмертного полка». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вячеслав Федорищев.
Именно благодаря людям, героически защищавшим свою страну, мы живем в свободной стране, наслаждаемся миром и возможностью строить свое будущее. Их мужество, самоотверженность и готовность пожертвовать собой ради будущих поколений навсегда останутся в нашей памяти.
Акция «Бессмертный полк» -это возможность выразить благодарность ветеранам, сохранить связь времен и почтить светлую память предков, подчеркнул глава региона.
В этот День Победы 9 мая тысячи жителей Самарской области пройдут маршем с фотографиями родных-фронтовиков по главной площади имени Куйбышева.
Колонна начнет собираться с восьми утра на улице Молодогвардейская (от переулка Высоцкого до улицы Венцека). Чтобы обеспечить комфорт и безопасность участников, организаторы предусмотрели специальные контрольные пункты.
Также для тех, кому сложно лично принять участие в мероприятии, предусмотрены дистанционные способы присоединения. Например, можно стать участником масштабного онлайн-шествия, доступного жителям любого уголка Самарской области.
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