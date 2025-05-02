Губернатор В. Федорищев примет участие в акции «Бессмертный полк» в Самаре 9 мая

Именно благодаря людям, героически защищавшим свою страну, мы живем в свободной стране, наслаждаемся миром и возможностью строить свое будущее. Их мужество, самоотверженность и готовность пожертвовать собой ради будущих поколений навсегда останутся в нашей памяти.