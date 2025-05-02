В столице Татарстана на период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, временно изменятся схемы движения общественного транспорта. С 19:00 до 22:00 3 мая, с 15:30 до 22:00 7 мая, с 18:00 до 22:00 8 мая в связи с закрытием для движения транспорта по площади Тысячелетия, ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия), ул. Кремлевской набережной, ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима), ул. Лево-Булачной и ул. Право-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского), проезда между ул. Московской и ул. Саид-Галеева изменены маршруты автобусов №№ 6, 15, 29, 75. Из центра города до остановки «Энергетический университет»: автобус № 6 будет следовать по ул. Московской — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Б. Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов, далее по маршруту. автобусы № 15 и 75 проследуют по ул. Право-Булачной — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Б. Крыловка. Автобус № 15 будет следовать по ул. Ленской — ул. Х. Ямашева и далее по маршруту, а № 75 — по ул. Вахитова — ул. Чистопольской и далее по маршруту. автобус № 29 будет следовать по ул. Право-Булачной — ул. Чернышевского — ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Несмелова — ул. Б. Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов, далее по маршруту. От остановки «Молодежный центр» в центр города: автобус № 6 будет следовать с ул. Декабристов, заворачивая на ул. Вахитова и следуя по ул. Б. Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачной, далее по маршруту. автобусы № 15 и 75 проследуют с ул. Декабристов (ул. Чистопольской) по ул. Вахитова — ул. Б. Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачной, далее по маршруту. автобус № 29 будет следовать с ул. Ибрагимова по ул. Вахитова — ул. Б. Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Лево-Булачной, далее по маршруту. С 00:00 9 мая до 00:00 10 мая в связи с закрытием дорог для движения транспорта по площади Тысячелетия, ул. Ташаяк (от ул. Московской до площади Тысячелетия), ул. Кремлевской набережной, ул. Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. С. Хакима), ул. Лево-Булачной и ул. Право-Булачной (от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского), проезда между ул. Московской и ул. Саид-Галеева будут изменены маршруты автобусов № 2, 5, 23, 35, 35а, 47, 56, 74, 91 и троллейбусов № 2 и 7. Из центра города до остановки «Энергетический университет»: автобусы № 35,47 будут следовать маршруту по ул. Московской — ул. Чернышевского -ул. Саид-Галеева — Кировской дамбе — ул. Б. Крыловка — ул. Ленской — ул. Декабристов, далее по маршрутам. автобус № 74 проследует по Кировской дамбе — ул. Б. Крыловка — ул. Вахитова — ул. Чистопольская, далее по маршруту. От остановки «Молодежный центр» в центр города: автобусы № 35а, 47 будут следовать по ул. Ибрагимова — ул. Вахитова — ул. Б. Крыловка — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева — ул. Чернышевского — ул. Московской, далее по маршрутам. автобус № 74 будет следовать по ул. Чистопольской — ул. Вахитова — ул. Б. Крыловка — ул. Несмелова — Кировской дамбе — ул. Саид-Галеева, далее по маршруту. В этот же период при перекрытии местного проезда между ЦУМом и Дворцом Спорта автобусы № 2, 5, 23, 56, 91 развернутся на железнодорожном вокзале. Троллейбус № 2 прекратит движение с 5 по 7 мая после 16:00, 8 мая движения не будет с 15:00, 9 мая полностью прекратит движение, 10 мая начнет работу маршрута с 8:00. Троллейбус № 7 проследует по маршруту ул. Халитова — Речной порт. С 11:00 до 16:00 9 мая в связи с закрытием для движения транспорта по ул. К. Маркса (от Варваринской церкви до ул. Лобачевского) будут изменены маршруты автобусов №№ 10а, 28, 30, 35, 54, 91. Троллейбусы №№ 3, 5, 7 будут разворачиваться на остановке «ЦПКиО им. Горького». В этот же период троллейбус № 8 проследует от остановок «Деревня Универсиады» до «сквер им. Г. Тукая». Автобусы № 10а, 28, 30, 35, 54, 91 в сторону площади Свободы будут следовать по ул. Н. Ершова — ул. Вишневского — ул. Шмидта — ул. Чехова — ул. Груздева — ул. Бутлерова -ул. Пушкина, далее по маршруту. Из центра города до остановки «Энергетический университет»: автобусы № 22 и 89 проследуют по ул. Вишневского — мосту Миллениум — ул. Чистопольской. Автобус № 29 будет следовать пр. Ибрагимова и далее по маршруту, а № 89 по ул. Декабристов и далее по маршруту. От остановки «Молодежный центр» в центр города: автобусы № 22 и 89 будут следовать по ул. Декабристов — пр. Ямашева — ул. Амирхана — мост Миллениум — ул. Вишневского — ул. Шмидта — ул. Чехова, далее по маршруту. Ранее сообщалось, что в преддверии празднования Дня Победы будут введены временные ограничения движения транспортных средств.