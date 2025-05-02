Всё, что нужно знать про шашлыки: где жарить, какие штрафы и что с погодой

Среди тех мест, на которые есть отзывы, можно выделить пляж на берегу озера Перчучного (Лисий Нос — Ольгино, 1000 м от Морской площади). Отдыхавшие там рассказывают про красивые пейзажи и чистую воду, но разбитую подъездную дорогу. Иногда, как и везде, встречаются жалобы на мусор. Об этом же пишут в отзывах про кемпинг в Лахте-Ольгино и призывают убирать за собой после пикника.