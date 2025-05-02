Всё, что нужно знать про шашлыки: где жарить, какие штрафы и что с погодой

Где можно жарить шашлыки в Петербурге.
С 15 апреля в Петербурге действует пожароопасный сезон. Это значит, что разведение открытого огня запрещено везде, кроме специально отведенных для этого мест. Их список каждый год публикует подведомственный комитету по благоустройству Курортный лесопарк. В 2025 году он назвал 46 адресов с координатами.
Специализированные места для отдыха расчищены от кустарников, подроста и валежа. Там создают противопожарную минерализованную полосу вокруг площадки для разведения огня, устанавливают лавочки и столы для пикника, укрытия от дождя, урны и контейнеры для мусора.
Такие площадки организовывают в часто посещаемых участках на берегах рек и озер, у троп и лесных дорожек, на возвышенностях, рядом с населенными пунктами, обочинами оживленных дорог и территориями, где массово собирают грибы и ягоды. «Фонтанка» публикует список полностью с комментариями и фотографиями жителей, которые в них побывали.
Кипенское лесничество.
Кипенское лесничество охватывает Ломоносовский, Петродворцовый, Красносельский и Колпинский районы. Для пикника здесь обустроили восемь участков:
- Ломоносов, Новая дорога — 59.907690, 29.745320.
- Ломоносов, Краснопрудская улица — 59.900508, 29.764009.
- Ломоносов, ул. Федюнинского — 59.886920, 29.793800.
- Ломоносов, Иликовская дорога — 59.88251, 29.73986.
- Стрельна, Кирпичная ул. — 59.84144, 30.00842.
- Стрельна, заказник «Шунгеровский», Волхонское шоссе — 59.836548, 30.049251.
- Стрельна, заказник «Шунгеровский», Красносельское шоссе — 59.82586, 30.07144.
- Стрельна, заказник «Шунгеровский», Красносельское шоссе — 59.82236, 30.05584.
Три участка в Шунгеровском заказнике включены в список с пометкой, что на территории действует режим особой охраны. Это значит, что разводить огонь там нельзя, можно только устраивать пикники с готовой едой.
Судя по отзывам на «Яндекс Картах», отдыхающим больше всего нравится пляж на Красном пруду в Ломоносове и место для пикника в центральной части Шунгеровского заказника. У беседки на Кирпичной улице в Стрельне мало отзывов, но в основном положительные. Остальным местам горожане ставят оценки похуже, но, возможно, будет меньше желающих попасть именно туда.
Приморское лесничество.
В ведении Приморского лесничества находятся леса Курортного и Приморского районов вдоль северного побережья Финского залива, которые раскинулись от поселка Ольгино до ж/д станции Горская. Под пикник и шашлыки здесь отвели тоже восемь участков:
- Лисий Нос, Кольцевая ул. — 60.00654, 30.01115.
- Лисий Нос, 100 метров от дома № 5 по Ореховской ул. — 60.02801, 29.98603.
- Лисий Нос — Ольгино, 1000 м от Морской пл. — 60.01115, 30.07632.
- Сестрорецк, Садоводство «Ветеран» — 60.04584, 30.02894.
- Лисий Нос, улица Военная — Лосиная, 38 — 60.00670, 30.01115.
- Лахта-Ольгино, кемпинг — 59.99191, 30.10099.
- ЖК «Юнтолово», 300 метров от дома 38 по Юнтоловскому пр. — 60.03558, 30.14599.
- Заказник «Левашовский», Левашовское шоссе, 6-й километр — 60.05158, 30.08435.
Среди тех мест, на которые есть отзывы, можно выделить пляж на берегу озера Перчучного (Лисий Нос — Ольгино, 1000 м от Морской площади). Отдыхавшие там рассказывают про красивые пейзажи и чистую воду, но разбитую подъездную дорогу. Иногда, как и везде, встречаются жалобы на мусор. Об этом же пишут в отзывах про кемпинг в Лахте-Ольгино и призывают убирать за собой после пикника.
Песочинское лесничество.
Песочинское лесничество охватывает Курортный, Выборгский и Приморский районы. И здесь для проведения пикников оборудованы семь зон:
- Дибуны, 2500 метров от Новгородской ул. — 60.113964, 30.083726.
- Дибуны, 1000 метров от Новгородской ул. — 60.122147, 30.096301.
- Дибуны, 30 метров от Новой ул. — 60.124119, 30.115601.
- Новоселки, 1500 метров от ул. Добрая горка — 60.105229, 30.118701.
- Новоселки, 300 метров от ул. Добрая горка — 60.095836, 30.134807.
- Новоселки, 100 метров от ул. Добрая горка — 60.098881, 30.138705.
- Новоселки, 30 метров от ул. Добрая горка — 60.098567, 30.140129.
Первые три зоны располагаются вдоль участка пешеходного экологического маршрута Ленинская тропа. Как выглядят места для пикника, увы, на онлайн-карте не посмотреть. Остальные четыре зоны находятся вблизи пляжа в Курортном лесопарке. Добрую горку называют отличным местом для пикника и шашлыков.
Сестрорецкое лесничество.
В Сестрорецком лесничестве разрешено жарить шашлыки на восьми площадках. Они находятся в Курортном районе вдоль дороги к шалашу Ленина и совсем недалеко друг от друга, так что найти полянку по душе должно быть проще:
- Дорога к шалашу Ленина — 60.06246, 29.99558.
- Дорога к шалашу Ленина — 60.07776, 30.02838.
- Дорога к шалашу Ленина — 60.07958, 30.0309.
- Заказник «Левашовский» — 60.07959, 30.03431.
- Тарховский лесопарк — 60.06093, 29.96199.
- Сразу три места отдыха на Сестрорецком разливе — 60.08536 30.03250.
Больше всего, по ощущениям, хвалят площадки для отдыха на Сестрорецком разливе, около пристани «Шалаш Ленина», в непосредственной близости к самому шалашу. Соответственно, и людей там больше. Чтобы занять «нормальную беседку», советуют приезжать заранее.
Молодежное лесничество.
Молодежное лесничество тянется вдоль Финского залива от Зеленогорска до поселка Приветнинское. И здесь зоны отдыха оборудовали на семи площадках:
- Смолячково, 400 метров от Приморского шоссе — 60.173040, 29.448107.
- Зеленогорск, 600 метров от жилгородка Красавица — 60.238571, 29.741944.
- Ушково, 100 метров от Почтового пер. — 60.216137, 29.634126.
- Ушково, 100 метров от Почтового пер. — 60.216092, 29.634076.
- Ушково, Пляжевая ул., 300 метров от станции Ушково — 60.218504, 29.62355.
- Серово, 100 метров от Лесной ул. — 60.205520, 29.575965.
- Серово, 500 метров от Лесной ул. — 60.199927, 29.571464.
Самые облюбованные отдыхающими места — в Серово — у Лесной улицы и Смерть-горы.
Комаровское лесничество.
Комаровское лесничество ведает лесными массивами Курортного района вдоль северо-западного побережья Финского залива, которые находятся неподалеку от Зеленогорска, Комарово, Репино, Солнечного и Белоострова. И здесь разрешили жарить шашлыки на восьми площадках:
- Сестрорецк, 300 метров от Таможенной дороги — 60.12904, 29.95498.
- Сестрорецк, 200 метров от Таможенной дороги — 60.13056, 29.95220.
- Сестрорецк, 250 метров от Таможенной дороги — 60.13158, 29.95544.
- Сестрорецк, 250 метров от Таможенной дороги — 60.13309,29.95440.
- Солнечное, 400 метров от шоссе «Скандинавия», у родника — 60.17478, 29.95741.
- Солнечное, 400 метров от шоссе «Скандинавия» — 60.17363, 29.95482.
- Репино, 20 метров от Восточного пер. — 60.19070, 29.88662.
- Репино, 40 метров от Восточного пер. — 60.18510, 29.86642.
Не все места оправдывают ожидания шашлычных туристов. Например, у Таможенной дороги они не увидели привычных беседок, но на впечатление от отдыха в целом это не повлияло. В Солнечном у родника часто проводятся детские турслеты. Там хорошо отдыхается, но иногда жалуются на шум, который издают отдыхающие и их автомобили.
Где нельзя жарить шашлык.
На территории города (не учитывая вышеперечисленных мест) нельзя нигде. За использование мангалов по назначению в парках и скверах можно получить административный штраф, если не дойдет до пожара — за него предусмотрено более суровое наказание.
Даже если идея кажется гениальной, запрещено разжигать мангал и уж тем более костер на балконе. Единственный законный способ — обзавестись аэро- или электрогрилем. Или же в некоторых жилых комплексах, — как, например, в ЖК «Я — Романтик» на намыве Васильевского острова — есть платная огороженная гриль-зона. Только вот курить и пить алкоголь правилами запрещено.
Нельзя жарить шашлык в гараже и возле него, во дворах многоквартирных домов, на террасах, верандах и крышах жилых домов. А вот делать это на дачных участках можно, но нужно соблюдать правила: устраивать кострище минимум в двух метрах от сухостоя, травы и прочего мусора, который может загореться, а также в пяти метрах от жилья и хозяйственных построек.
Как правильно разводить огонь.
С 15 апреля в Петербурге начался пожароопасный сезон. Так что, выбираясь на природу с мангалом, углями и жидкостью для розжига, следует придерживаться нехитрых правил пожарной безопасности.
В сухую и ветреную погоду лучше воздержаться от разведения костров, особенно с применением горючих жидкостей. Вряд ли три кусочка зажаренного на открытом огне мяса стоят риска нарваться на штраф за нарушение правил пожарной безопасности.
На всякий пожарный случай держите наготове емкость с водой или огнетушитель.
Не бросайте где попало салфетки, пропитанные горючей жидкостью.
Не оставляйте в лесу бутылки и стекла, особенно на солнечных полянах.
Не выжигайте траву и стерню.
Не разводите костры вне специально отведенных для этого мест.
Что грозит нарушителю.
Граждан за нарушение требований пожарной безопасности штрафуют на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
Если все произошло во время действия особого противопожарного режима, когда запрещается посещать леса, использовать мангалы и разводить костры даже на придомовых территориях, наказание рублем переходит в диапазон от 10 до 20 тысяч рублей. Если дело было в лесу, денежная санкция возрастает ещё — до 15−30 тысяч рублей, а если костер перерос в лесной пожар — то до 60 тысяч.
Помимо административной ответственности виновнику может грозить уголовная. Она наступает в случае, когда пожар привел к порче имущества или жертвам среди людей. Например, за гибель двух или более людей можно лишиться свободы на срок до семи лет.
Как выбрать мясо для шашлыка.
Чтобы выбрать хорошее мясо для шашлыка, нужно обращать внимание на его внешний вид, запах и консистенцию, напоминают в Роспотребнадзоре. Свежие куски должны иметь равномерный цвет без пятен и подтеков, а запах — быть приятным и натуральным, без кислых или гнилых нот.
При нажатии мясо должно быстро восстанавливать форму — это признак свежести. Жир на мясе должен быть белым или слегка желтоватым, но не серым или темным.
Лучше покупать мясо в магазинах с холодильниками и с четкой маркировкой на русском языке, избегая уличных лотков без информации о продавце. Если берёте уже маринованное мясо, выбирайте проверенные торговые точки, где есть полная информация о продукте.
Почему мясо подорожало.
За последний год цены на мясо для шашлыка выросли, но неравномерно. Курица подорожала примерно на 4,7%, а свинина — на 3,7%, что даже меньше уровня инфляции, поэтому их цена практически не изменилась. Говядина стала дороже примерно на 12%, а баранина — на 17%, что заметно сильнее остальных видов.
Килограмм баранины сейчас стоит около тысячи рублей, а премиальные части ягненка, такие как корейка и шея, могут доходить до 2 900 рублей за килограмм.
Причины роста цен связаны с общей инфляцией, увеличением себестоимости производства, удорожанием кормов для животных, логистики и роста других издержек. Особенно сильно подорожала баранина из-за ограниченного предложения и высокого спроса в сезон шашлыков, в первую очередь в майские праздники.
Говядина дорожает из-за высокой стоимости производства и популярности стейков. Свинина и курица растут в цене медленнее, так как эти виды мяса производятся в больших объемах, и конкуренция между производителями выше.
Чтобы не переплачивать и получить вкусный шашлык, стоит выбирать свежее мясо и покупать его в проверенных местах. При этом нужно учитывать, что баранина сейчас заметно дороже, а курица и свинина остаются более доступными вариантами.
Какая погода будет в майские выходные.
1 мая будет относительно прохладно — температура воздуха составит 7−12 градусов тепла. 2 мая потеплеет до 13−18 градусов, но синоптики прогнозируют дождь.
3 и 4 мая обещают быть самыми холодными в четверке выходных дней. По словам главного синоптика города Александра Колесова, столбик термометра в эти дни опустится до 5−10 градусов тепла, а дождь не отступит.