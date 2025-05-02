С мятой и грейпфрутом: топ-5 необычных рецептов маринада для шашлыка

Неправильный рецепт. Слишком агрессивные ингредиенты, например, уксус или лимонный сок в чрезмерном количестве плохо влияют на структуру мяса. Слишком долгое маринование. Многие считают, что чем дольше мясо маринуется, тем вкуснее будет шашлык. Однако это может привести к тому, что мясо станет мягким и потеряет свою текстуру. Следите за временем! Оптимальное время для свинины и баранины — 6−8 часов, для курицы — 2−3 часа. Шампуры и нарезка. Нарезайте мясо кусками одинакового размера, чтобы они прожаривались одновременно. Лучше использовать плоские шампуры, так как они не дают мясу перекручиваться и помогают жарить его равномерно. Соль в начале жарки. Соль вытягивает влагу, и мясо становится сухим. Солите уже готовый шашлык. Слишком сильный или слабый огонь. Сильный огонь сжигает мясо снаружи, оставляя его сырым внутри. Слишком слабый — сушит, делая его жестким и невкусным.