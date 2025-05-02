Анонс развлекательных мероприятий на 3 мая (суббота)

11:00 — в Театре кукол пройдет спектакль «Айболит» (0+);
11:00 — на набережной Хабаровска пройдет «Единый забег» в поддержку ХМТ (0+);
13:00 — в мастерской Conclay Studio пройдет совмещенный мастер-класс по росписи и свечеварению — подсвечник «Карусель» (12+);
15:00 — в баре «Виноград» пройдет благотворительный концерт сестер Олеси и Екатерины Шитиковых (6+);
15:00 — на стадионе имени Ленина пройдет футбольный матч «СКА Хабаровск» — «Камаз» (6+);
16:00 — на арене Хабаровского краевого цирка пройдет театрализованное представление «Арена чудес» (0+);
16:00 — в Театре кукол пройдет сказка-игра для детей с 2-х лет «Заинька и гусеница» (0+);
16:00 — в клубе «Мафия» пройдет вечер настольных игр. Вход свободный (18+);
17:00 — в театре драмы пройдет спектакль «Джейн Эйр. На краю бездны» (16+);
17:00 — в камерном театре «Триада» дадут спектакль «Вишневый сад» по мотивам пьесы А. Чехова (16+);
18:00 — на сцене Хабаровского ТЮЗа пройдет сольный фортепианный концерт Ильи Полякова (6+);
18:00 — в Хабаровском краевом театре драмы пройдет спектакль «Самость» (16+);