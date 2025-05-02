Сегодня в Калининграде состоится первая репетиция парада Победы, улицы перекроют

В пятницу, 2 мая, состоится первая репетиция парада Победы в Калининграде. Мероприятие потребует, как обычно, перекрытий улиц. В центре города ограничат движение с 19 до 24 часов.
2 мая (а потом и 5 мая) трамваи и троллейбус № 2 будут работать только до 19 часов. Троллейбус № 1 с 19 до 23 часов будет разворачиваться на пересечении Ленинского и Московского проспектов. Троллейбус № 2 и автобус № 2а будут ездить только по Московскому пр-ту с разворотом на кольце у юридического института МВД.
Напомним, что власти приняли решение ограничить в центре города движение на прокатных самокатах в период майских праздников: с 14:00 2 мая до 15:00 9 мая: просто будет невозможно завершить сессию.
Передвижение на кикшеринговых самокатах вовсе запретят на время проведения репетиций парада Победы и самого парада 9 мая. Сегодняшний день — не исключение. Гонять на самокатах не получится сегодня с 19.00 до 24.00/