Сегодня в Калининграде состоится первая репетиция парада Победы, улицы перекроют

2 мая (а потом и 5 мая) трамваи и троллейбус № 2 будут работать только до 19 часов. Троллейбус № 1 с 19 до 23 часов будет разворачиваться на пересечении Ленинского и Московского проспектов. Троллейбус № 2 и автобус № 2а будут ездить только по Московскому пр-ту с разворотом на кольце у юридического института МВД.