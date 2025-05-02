Воронежцев предупредили о мошенничествах с поиском попутчиков

Мошенники создают сообщества по туризму в разные страны, конкретные курорты и отели. В комментариях аферисты представляются обычными туристами, которые якобы ищут попутчиков, или выдают себя за гидов, которые приглашают на экскурсию в популярные места. После чего жертве предлагают внести предоплату за услугу и пропадают с полученными деньгами. Или предлагают зарегистрироваться на специальном сайте для поездки и ввести персональные и платежные данные, чтобы похитить их и взять по ним кредиты.