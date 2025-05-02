Воронежцев предупредили о мошенничествах с поиском попутчиков

Аферисты ежедневно придумывают способы отъема денег у доверчивых граждан. С началом отпускного сезона появилась новая схема обмана. По данным киберполиции, сейчас в Telegram активизировался способ поиска потенциальных жертв в туристических блогах.
Мошенники создают сообщества по туризму в разные страны, конкретные курорты и отели. В комментариях аферисты представляются обычными туристами, которые якобы ищут попутчиков, или выдают себя за гидов, которые приглашают на экскурсию в популярные места. После чего жертве предлагают внести предоплату за услугу и пропадают с полученными деньгами. Или предлагают зарегистрироваться на специальном сайте для поездки и ввести персональные и платежные данные, чтобы похитить их и взять по ним кредиты.
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России советуют покупать туры только на проверенных сайтах и читать отзывы.