Анатолия Быкова обязали выплатить компенсацию за срыв покушения

В 2020 году Быков был признан виновным в подстрекательстве к убийству и получил 13 лет заключения. В этом деле также фигурирует другой потерпевший — Андрей Неколов, по которому Быков был осужден на 11 лет за аналогичное преступление. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, отклонив доводы защиты о невиновности.