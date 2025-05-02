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Анатолия Быкова обязали выплатить компенсацию за срыв покушения

Анатолий Быков, бывший депутат и бизнесмен, приговоренный к 20 годам лишения свободы за организацию убийства, обязан выплатить 200 тысяч рублей моральной компенсации пострадавшему — экс-вице-президенту Федерации бокса Красноярского края Андрею Грабовскому.

Источник: ТАСС

Об этом сообщила прокуратура региона.

Сумма компенсации оказалась значительно ниже первоначальных требований Грабовского, который рассчитывал на 30 миллионов рублей. Инцидент, ставший причиной судебного разбирательства, произошел в 2004 году, когда на Грабовского было совершено покушение, однако он выжил.

В 2020 году Быков был признан виновным в подстрекательстве к убийству и получил 13 лет заключения. В этом деле также фигурирует другой потерпевший — Андрей Неколов, по которому Быков был осужден на 11 лет за аналогичное преступление. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, отклонив доводы защиты о невиновности.

Таким образом, с учетом всех вынесенных решений, Быков отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.