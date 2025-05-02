Анатолия Быкова обязали выплатить компенсацию за срыв покушения

Об этом сообщила прокуратура региона.
Сумма компенсации оказалась значительно ниже первоначальных требований Грабовского, который рассчитывал на 30 миллионов рублей. Инцидент, ставший причиной судебного разбирательства, произошел в 2004 году, когда на Грабовского было совершено покушение, однако он выжил.
В 2020 году Быков был признан виновным в подстрекательстве к убийству и получил 13 лет заключения. В этом деле также фигурирует другой потерпевший — Андрей Неколов, по которому Быков был осужден на 11 лет за аналогичное преступление. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, отклонив доводы защиты о невиновности.
Таким образом, с учетом всех вынесенных решений, Быков отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.