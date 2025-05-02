Названа численность населения Казахстана на 1 апреля

Согласно статистической информации, по состоянию на 1 апреля в стране проживало 20 333 530 человек.
Почти 4,5 миллиона казахстанцев живет в Алматы (2 305 765 человек) и Туркестанской области (2 154 308 человек).
По 1,5 миллиона человек насчитывает Алматинская область (1 568 757) и в Астана (1 551 213). При этом столица сохраняет за собой самые высокие темпы прироста населения по стране — 1,47 процента.
Больше миллиона казахстанцев живут в Шымкенте (1 264 492 человек), Жамбылской (1 221 100 человек) и Карагандинской (1 133 436 человек) областях.
12 833 140 жителей Казахстана живут в городах, 7 500 390 человек — в селах.