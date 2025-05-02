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Пропавшего 28-летнего жителя Стерлитамака ищут уже десятый день

В Башкирии 9 дней разыскивают 28-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 28-летнего Алексея Сорокина из Стерлитамака. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение парня неизвестно с 23 апреля. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в черную куртку, коричневую толстовку, серую футболку, темно-синее трико, серые кроссовки и черную кепку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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