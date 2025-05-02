МВФ остаётся оптимистичным, в то время как экономика Республики Молдова рушится — а правительство PAS остаётся бездействующим, пишет экс-премьер страны Влад Филат.
То, что сегодня выглядит как сдержанный прогноз МВФ, в конце года рискует оказаться очередной неоправданной иллюзией.
К сожалению, экономическая реальность Республики Молдова куда более тревожна, чем показывают официальные цифры.
С высокой вероятностью в 2025 году мы зафиксируем новый экономический спад, а реальный валовой внутренний продукт опустится ниже уровня 2019 года — драматическая ситуация, скрытая за статистическими отчётами.
Экономическая катастрофа, подпитываемая некомпетентностью власти.
Международный валютный фонд недавно понизил прогноз экономического роста Молдовы, оценив его в скромные 0,6%. Даже эта пессимистичная цифра выглядит слишком оптимистичной по сравнению с тем, что ежедневно ощущают на себе граждане и предприниматели.
Так называемый экономический «рост» на 0,1% в 2024 году — это на самом деле временный эффект, вызванный отложенным потреблением, вернувшимся после кризисных 2022−2023 годов, когда население было вынуждено резко сократить расходы, а поступления от НДС в бюджет стагнировали.
В 2024 году люди частично вернулись к прежнему уровню потребления — естественная реакция после трудного периода, которая, однако, не отражает устойчивого восстановления. Это кратковременное оживление не способно обеспечить долгосрочный экономический рост, и ставка на него в 2025 году — ошибка в оценке.
Сельское хозяйство и промышленность — два сектора в упадке.
К сожалению, экономическая реальность куда более тревожна, чем показывают официальные цифры. Фото: соцсети.
Тем временем реальная экономика терпит значительные убытки:
Сельское хозяйство находится в коллапсе из-за отсутствия ирригации и чёткой политики поддержки.
Перерабатывающая промышленность стагнирует из-за дефицита сырья.
Объём экспорта упал ниже 3,5 миллиарда долларов (в годовом исчислении), достигнув самой низкой доли в ВВП за всю историю — всего 18,8%.
Вместо того чтобы развиваться по цепочке добавленной стоимости, Молдова продолжает экспортировать сырьё и импортировать готовую продукцию.
Такая примитивная экономическая модель не создаёт прогресса, а лишь усиливает зависимость от импорта и усугубляет бедность, особенно в сельской местности.
Согласно статистике, 33,6% всего населения живёт за чертой бедности, а в сельской местности — 42,9%.
Исход населения — самая болезненная проблема.
Самый тревожный сигнал этого кризиса — массовая миграция трудоспособного населения, особенно в возрастной категории 25−55 лет — тех, кто двигает экономику, платит налоги и воспитывает следующее поколение.
Впервые количество таких людей сократилось ниже одного миллиона, по сравнению с 1,25 миллиона десять лет назад.
В 2015 году лишь 26% из них находились за границей; сегодня этот показатель превышает 42%.
Это уже не просто социальный кризис — это структурная чрезвычайная ситуация. Без этого поколения у экономики нет будущего, а пенсионная и здравоохранительная системы рискуют обрушиться.
Правительство PAS — пассивная и некомпетентная администрация перед лицом экономического краха.
Действующая власть оказалась неспособной ответить на экономические вызовы страны. Она управляла государственными финансами как избирательным банкоматом, не вкладываясь в производство, инфраструктуру или человеческий капитал.
Несмотря на привлечение сотен миллионов евро в виде кредитов, результатов нет:
— ни одного национального проекта по ирригации,
— ни одной промышленной реформы,
— ни одной чёткой экспортной стратегии —.
лишь потребление, подпитываемое долгами.
В 2025 году реальный ВВП Республики Молдова окажется ниже уровня 2019 года, и несмотря на международную финансовую поддержку, экономика останется в рецессии.
МВФ, вероятно, продолжит пересматривать данные. Но статистика не утоляет голод — а реальность жестока: Молдова переживает глубокий экономический кризис, а правительство PAS безучастно наблюдает, не имея ни видения, ни решений.
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