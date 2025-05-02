Катастрофа молдавской экономики: «Правительство PAS — пассивная и некомпетентная администрация перед лицом экономического краха» — экс-премьер

В 2024 году люди частично вернулись к прежнему уровню потребления — естественная реакция после трудного периода, которая, однако, не отражает устойчивого восстановления. Это кратковременное оживление не способно обеспечить долгосрочный экономический рост, и ставка на него в 2025 году — ошибка в оценке.