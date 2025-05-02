ГАИ Минска предупредила о первой генеральной репетиции парада Победы 2 мая

Стало известно, где в Минске будут перекрывать движения для репетиций парада ко Дню Победы. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ранее Минобороны предупредило о репетициях парада Победы в Минске и сообщило маршруты на 2 и 6 мая: «Полное ограничение всех видов транспорта на улицах и проспектах».
Сейчас в ГАИ напомнили, что движение по улицам и проспектам Минска будут перекрывать в пятницу, 2 мая, и во вторник, 6 мая.
Ограничивать движение всех видов транспорта будут во второй половине дня для прохождения механизированной колонны, а также колонн, которые перевозят пешие расчеты военных.
Перекрытия улиц на 2 мая, например, запланированы на улице Основателей, Стариновской, Тимирязева, Саперов, Орловской, Сурганова, проспектах Независимости и Машерова.
— В зоне проведения тренировок и на прилегающих к ней территориях будут введены ограничения на остановку и стоянку транспорта, — предупредили в ГАИ.
Между тем Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов.