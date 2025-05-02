Более 396 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля 2022 года

Большая часть из прибывших 396 149 граждан Украины въехала транзитом через Польшу — более 296 тысяч человек. На втором месте — маршрут через Литву (более 75,8 тысячи). Со стороны Латвии въехали около 7,8 тысячи. Через украинско-белорусскую границу въехали около 16 тысяч человек.
Если считать только с начала нынешнего года, то всего в Беларусь въехали почти 28,8 тысячи граждан Украины. Как и ранее, самое популярное направление — польское (свыше 22,8 тысячи). Через Литву приехали приблизительно 5,5 тысячи, через Латвию — 340.
Некоторые граждане Украины следуют из республики в Россию самолетами из Минска, Могилева, Бреста и Гомеля.
Госпогранкомитет не публикует данные о том, сколько граждан Украины не прошло фильтрацию в Шереметьево и вернулось в аэропорты вылета в Беларусь. Ранее источник в системе гражданской авиации сообщал Sputnik, что такие случае были в Бресте и Минске. В аэропорты этих городов возвращались украинские граждане, не прошедшие проверку в России.
Часть украинских граждан, приехавших в Беларусь, остаются жить в республике. Некоторые из них получают белорусские паспорта указом президента. Так, один из подобных указов был подписан в конце марта нынешнего года.