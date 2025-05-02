Более 396 тысяч граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля 2022 года

Госпогранкомитет не публикует данные о том, сколько граждан Украины не прошло фильтрацию в Шереметьево и вернулось в аэропорты вылета в Беларусь. Ранее источник в системе гражданской авиации сообщал Sputnik, что такие случае были в Бресте и Минске. В аэропорты этих городов возвращались украинские граждане, не прошедшие проверку в России.