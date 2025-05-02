Трое детей из одной семьи не ходили в школу больше 6 лет в области Абай

В ходе месячника «Безопасная школа», инициированного прокуратурой, в одном из районов областного центра были выявлены трое детей, которые не посещали школу более шести лет. Все они воспитываются в одной семье, передаёт BaigeNews.kz. Родители, по неясным причинам, не направляли детей в образовательные учреждения, и только после вмешательства прокуратуры права несовершеннолетних были восстановлены.