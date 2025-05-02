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Трое детей из одной семьи не ходили в школу больше 6 лет в области Абай

В ходе месячника «Безопасная школа», инициированного прокуратурой, в одном из районов областного центра были выявлены трое детей, которые не посещали школу более шести лет. Все они воспитываются в одной семье, передаёт BaigeNews.kz. Родители, по неясным причинам, не направляли детей в образовательные учреждения, и только после вмешательства прокуратуры права несовершеннолетних были восстановлены.

Источник: Baigenews

Теперь дети зачислены в одну из городских школ и начнут получать обязательное среднее образование. Этот случай стал самым резонансным итогом масштабной проверки, которая проводилась в рамках профилактического проекта по повышению безопасности школьников и выявлению несовершеннолетних из групп риска.

В течение месяца во всех школах областного центра были закреплены сотрудники прокуратуры. Совместно с педагогами и представителями правоохранительных органов они проводили лекции, показ фильмов, анкетирование и мониторинг ситуации, включая проверку посещаемости и условий обучения детей.

Особое внимание уделялось детям, состоящим на профилактическом учёте, а также их семьям. Над ними установлен постоянный надзор. Одним из ключевых инструментов проверки стало анонимное QR-анкетирование, в котором приняли участие более 15 тысяч старшеклассников. Результаты показали, что, несмотря на усилия школ, вопросы безопасности и профилактики остаются остро актуальными.

Все сообщения о возможных правонарушениях, выявленные в анкетах, переданы в уполномоченные органы. По итогам месячника прокуратура уже внесла акты надзора, а также инициировала дополнительные меры по защите прав детей и усилению контроля в системе образования.