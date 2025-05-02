В центре Калининграда ограничили движение арендных самокатов на время майских праздников

В центре Калининграда ограничили движение арендных электросамокатов на время майских праздников. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«На весь период майских праздников (с 14 часов 2 мая до 15 часов 9 мая) на многих улицах в центре города будет невозможно завершить сессию», — говорится в сообщении.
На время репетиций и проведения парада Победы в центре запретят даже передвижение на кикшеринговых самокатах. «На карте “запретная зона” выделена красным. Просим отнестись с пониманием», — отметили в мэрии.
Запрет будет действовать в следующие дни:
- 2 мая и 5 мая — с 19:00 до 24:00
- 7 мая и 8 мая — c 9:00 до 13:00
- 9 мая — с 07:00 до 13:00.
В Калининграде несколько лет пытаются упорядочить движение на самокатах. В 2023 году на тротуары нанесли специальную разметку, а также определили запретные зоны. Среди них — скверы у бывшего ДКМ и Дома искусств, мемориал 1200 гвардейцам, парк Победы, стадион «Балтика», площадь Победы, парк «Юность» и другие. Также в Калининграде запретят парковать арендованные самокаты возле школ.
Кроме того, в Калининграде есть территории, где можно двигаться со скоростью не более 15 километров в час. Полный список мест с ограничениями можно посмотреть в телеграм-боте.