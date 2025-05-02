В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности для дропперов

Осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.