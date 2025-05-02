Мечтает родить. 26-летняя девушка годами терпит боль из-за сильного сколиоза

«Я долго искала хирурга, который сделает мне операцию. Смотрела разных врачей, но как-то по душе мне не очень они подходили. Спустя 5 лет я нашла хирурга в Питере. Съездила к нему на консультацию. Он со мной поговорил 20 минут. И я поняла, что это мой врач. Я хочу именно к нему на операцию, я ему доверяю», — делится Надежда с корреспондентом perm.aif.ru.