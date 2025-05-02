Мечтает родить. 26-летняя девушка годами терпит боль из-за сильного сколиоза

Надежда родилась в Березниках, но последние пару лет живёт в Перми. С виду она обычная девушка, и только близкие знают, что у неё серьёзное искривление позвоночника, а ежедневные дела сопровождаются болью в спине. Но девушка не унывает, она ждёт операцию и строит планы на будущее. О том, как Надежда превращает минусы инвалидности в плюсы, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
«Девочка вырастет, и всё пройдёт».
Когда Наде было 10 лет, её мама заметила, что правая лопатка девочки начала выпирать. Они обратились к хирургу местной больницы, но тот заверил, что всё хорошо и всё пройдёт с возрастом.
Но не прошло. Сколиоз начал быстро прогрессировать, а единственный врач в городе продолжал говорить, что не видит никаких проблем.
«Кто-то сказал маме идти к мануальному терапевту, и это была большая ошибка, так как при сколиозе запрещена мануальная терапия, и врач об этом знал, но хотел, видимо, заработать», — вспоминает Надежда в беседе с сайтом perm.aif.ru.
Только спустя несколько лет мама с дочкой попали к грамотному ортопеду и, наконец, начали лечение. На тот момент сколиоз уже был на 3-й стадии, угол искривления достиг 25˚. Надежде назначили носить специальный жёсткий корсет и поставили инвалидность.
«Было страшно».
Больше всего Надежду пугала неизвестность. В то время сколиоз был ещё мало изучен. А в небольшом промышленном городке больных с таким диагнозом было всего двое, одна из них — Надя. Девушка признаётся, что было страшно из-за неопределённости.
Страх приносило и осознание того, что сколиоз нельзя вылечить, можно лишь исправить его до второй степени с помощью операции. В таких случаях врачи ставят вместо позвоночника металлическую конструкцию. Хотя риски и сведены к минимуму, всё же лечь под нож не так просто.
«Я долго искала хирурга, который сделает мне операцию. Смотрела разных врачей, но как-то по душе мне не очень они подходили. Спустя 5 лет я нашла хирурга в Питере. Съездила к нему на консультацию. Он со мной поговорил 20 минут. И я поняла, что это мой врач. Я хочу именно к нему на операцию, я ему доверяю», — делится Надежда с корреспондентом perm.aif.ru.
На очередь Надежду поставили в 2022 году, но сделают операцию только в начале 2026 года.
«Тело привыкает ко всему».
Сейчас у Надежды в диагнозе значится: «Сколиоз 4-й степени». Угол искривления сверху достиг 70˚, снизу — около 50˚. Такое смещение влияет на внутренние органы и ухудшает качество жизни.
Несмотря на диагноз, Надежда не отчаивается и живёт полноценную жизнь. Она занимается в тренажёрном зале, водит автомобиль, посещает горнолыжные курорты. Правда, долгая ходьба или сидение на одном месте всё-таки заставляют вспомнить о недуге, вызывая сильную боль.
«Не скажу, что сколиоз мне мешает жить. Человеческое тело привыкает ко всему, и, мне кажется, без него уже и жизнь была бы не та», — рассказывает девушка сайту perm.aif.ru.
На позитивное отношение Надежды к жизни повлияли и её поездки на лечение в один из санаториев Санкт-Петербурга. Там она знакомилась с ребятами с разными заболеваниями, которые играли, учились, дружили. Как будто на время можно было забыть о своих болезнях и быть просто детьми.
«Хочу быть счастливой».
Как признаётся Надежда, в детстве она очень стеснялась того, что выглядит не как все. Но с возрастом привыкла и уже спокойно относится к вопросам окружающих, а с друзьями может и пошутить, и посмеяться над собой («Надя, не горбись!»). Хотя и предпочитает скрывать спину за широкой одеждой.
«Когда я говорю, что у меня сколиоз, ответ у всех один: “У меня тоже сколиоз”. Потом я говорю, что он четвёртой степени и что у меня инвалидность. Тогда все говорят: “А как ты живешь? Покажи спину!” А я живу и всё», — говорит Надя сайту perm.aif.ru.
Сейчас ей 26 лет. В будущем девушка планирует завести семью. Конечно, хочет и детей, но пока не знает, сможет ли она выносить и родить ребёнка, ведь это колоссальная нагрузка на позвоночник.
Но самая главная цель в жизни Надежды — быть счастливой. Несмотря и вопреки, в кругу близких и друзей, с амбициозными планами и невозможностью встать из-за боли, Надежда просто хочет быть счастливой.