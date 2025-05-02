ДЧС предупредил о сильном ветре и грозе в Алматы

В связи с этим ДЧС Алматы призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями. При усилении ветра жителям советуют по возможности оставаться в помещениях, плотно закрывать окна и двери, а также убрать с открытых балконов и дворов все предметы, которые может унести ветром.