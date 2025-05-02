ДЧС предупредил о сильном ветре и грозе в Алматы

«Департамент по ЧС города Алматы, на основании штормового предупреждения Казгидромет об опасных явлениях от 2 мая 2025 года, информирует о том, что 3 мая ночью в Алматы ожидается гроза, в городе сильный ветер с северо-запада на северо-восток, порывы ветра могут достичь 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В связи с этим ДЧС Алматы призывает жителей соблюдать меры предосторожности. Не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями. При усилении ветра жителям советуют по возможности оставаться в помещениях, плотно закрывать окна и двери, а также убрать с открытых балконов и дворов все предметы, которые может унести ветром.
Находясь на улице, рекомендуется укрыться в ближайшем здании — подъезде или магазине. Опасно находиться под рекламными щитами, деревьями, у недостроенных объектов и вдоль стен домов, с крыш которых возможно падение элементов кровли. Категорически запрещено подходить к оборвавшимся проводам — это смертельно опасно.