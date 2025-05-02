Бензин в Ростовской области продолжает дорожать

По состоянию на конец апреля, средняя стоимость литра бензина составила 60,82 рубля. Так, АИ-92 вырос в цене с 50,58 до 56,64 ₽/литр (+6,06 ₽). АИ-95 — незначительное подорожание до 62,92 ₽/литр (+0,04 ₽). Что касается топлива АИ-98,то его стоимость осталась без изменений (82,13 ₽/литр). Самое заметное подорожание у дизельного топлива до 66,51 ₽/литр (+0,07 ₽).