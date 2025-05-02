Новосибирцы услышат голос Левитана на площади Ленина в Новосибирске

Данный проект приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирцы услышат те самые сообщения о последних днях войны и долгожданной Победе. В мэрии заявили, что это позволит горожанам, особенно молодежи, почувствовать ту «непередаваемую атмосферу, которая царила в мае 1945 года».