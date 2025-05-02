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Парковки в Екатеринбурге будут бесплатными до конца праздников

В День победы для жителей и гостей уральской столицы сделают бесплатным и проезд на общественном транспорте.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В уральской столице с 1 по 11 мая жители и гости города могут пользоваться платными парковками без оплаты. Постановление, освобождающее екатеринбуржцев от платы за парковку на время майских праздников, ранее подписал глава города Алексей Орлов.

«Так муниципалитет стимулирует уральцев провести выходные дни в театрах, музеях и парках Екатеринбурга», — отметили в пресс-службе мэрии.

В праздничный день — 9 мая — весь наземный общественный транспорт Екатеринбурга — трамваи, троллейбусы и автобусы — тоже будут бесплатными.