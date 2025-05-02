В Омске 20-летняя девушка едва не погибла после употребления энергетика

«Состояние пациентки было крайне тяжелым и нестабильным, — рассказала заведующая хирургическим отделением МСЧ № 4 Елена Владимировна Атрошенко. — Благодаря слаженной работе врачей и всего медицинского персонала, нам удалось стабилизировать состояние пациентки. После чего она была переведена из реанимации в хирургическое отделение, а затем выписана на амбулаторное лечение».