В Омске 20-летняя девушка едва не погибла после употребления энергетика

Врачи МСЧ № 4 три с половиной месяца боролись за жизнь 20-летней пациентки, поступившей в больницу с острым деструктивным панкреатитом. Девушка обратилась в приемное отделение с жалобами на боли в животе, тошноту и рвоту, возникшие после употребления энергетических напитков.
После обследования пациентку госпитализировали в хирургическое отделение, где ей проводили инфузионную и антибактериальную терапию. Однако состояние девушки резко ухудшилось: появились нестерпимые боли, вздутие живота и рвота. Пациентку перевели в отделение анестезиологии-реанимации, где ей оказали интенсивную терапию.
Диагноз подтвердился как острый деструктивный панкреатит тяжелого течения с инфицированным тотальным панкреонекрозом II фазы (септической секвестрации) и распространенным ферментативным перитонитом. Для спасения жизни пациентки потребовалось несколько хирургических вмешательств. В лечении девушки принимали участие специалисты хирургического отделения МСЧ № 4, профессор Сергей Возлюбленный и главный внештатный врач-хирург Омской области Илья Зятьков.
«Состояние пациентки было крайне тяжелым и нестабильным, — рассказала заведующая хирургическим отделением МСЧ № 4 Елена Владимировна Атрошенко. — Благодаря слаженной работе врачей и всего медицинского персонала, нам удалось стабилизировать состояние пациентки. После чего она была переведена из реанимации в хирургическое отделение, а затем выписана на амбулаторное лечение».
Сейчас девушка находится дома и восстанавливается после перенесенного заболевания.