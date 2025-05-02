22-летний парень устроил в Башкирии пьяные гонки с ДПС и разбил машину

Вчера, 1 мая, в Учалинском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, устроившего погоню со стражами порядка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава дорожной полиции республики Владимир Севастьянов.
Экипаж ДПС обратил внимание на черный ВАЗ-2115 с тонированными стеклами, который ехал без номеров и превышал скорость. На улице Горнозаводской водитель отказался подчиниться требованиям инспекторов остановиться. В ходе погони резко развернулся, выехал на «встречку» и, потеряв управление, врезался в бетонный забор. После этого 22-летний парень заблокировался в машине, но его все же удалось задержать, несмотря на его активное сопротивление.
При проверке на состояние опьянения прибор показал 0,71 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. По решению Учалинского районного суда нарушитель получил семь суток ареста по совокупности правонарушений, включая управление в нетрезвом виде, езду без прав, нарушение ПДД, неповиновение полиции, несоблюдение требований об обязательном страховании и управление авто с тонировкой.
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