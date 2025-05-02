22-летний парень устроил в Башкирии пьяные гонки с ДПС и разбил машину

Экипаж ДПС обратил внимание на черный ВАЗ-2115 с тонированными стеклами, который ехал без номеров и превышал скорость. На улице Горнозаводской водитель отказался подчиниться требованиям инспекторов остановиться. В ходе погони резко развернулся, выехал на «встречку» и, потеряв управление, врезался в бетонный забор. После этого 22-летний парень заблокировался в машине, но его все же удалось задержать, несмотря на его активное сопротивление.