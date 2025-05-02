В Перми ко Дню Победы выпустили сувенирную банкноту

В Перми выпущена банкнота, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на пермской печатной фабрике Гознака.
Эта купюра вышла в серии «Музеи. Память о веках» тиражом в двадцать тысяч экземпляров. К выпуску ее готовили специалисты Гознака и сотрудники московского Музея Победы на Поклонной горе. Часть тиража будет подарена ветеранам Великой Отечественной войны.
На лицевой стороне купюры изображен Солдат-Победитель, держащий в руках каску с вечным огнем. Также здесь есть изображение советских летчиц Марины Расковой, Веры Ломако и Полины Осипенко. На оборотной стороне банкноты — статуя женщины, скорбящей над телом павшего солдата. В левом верхнем углу — здание Музея Победы на Поклонной горе. На конверте, в котором размещена купюра, выдержка из письма, написанного 9-го мая 1945 года.